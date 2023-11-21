Хабар директорки держпідприємства керівництву Мінвідновлення: НАБУ та САП оголосили про третю гучну справу впродовж дня

Про це повідомила пресслужба НАБУ та САП.

"Установлено, що між державним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та приватним товариством-забудовником укладено ряд договорів з метою будівництва на земельній ділянці, яка належить державі, житлових будинків. Усвідомлюючи наявність підстав для розірвання вказаних договорів з ініціативи Міністерства, фактичний власник підприємства-забудовника у співучасті з директоркою державного підприємства висловив пропозицію топпосадовцю надати йому за нерозірвання вказаних договорів та сприяння в їх реалізації неправомірну вигоду в розмірі 2% від площі майбутніх житлових будинків", - йдеться у повідомленні САП

Відтак власник підприємства зареєстрував на "довірену особу" посадовця міністерства майнові права на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці, загальною площею 785 кв. м, одну з яких передав у власність.

Зауважимо, що Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України співпрацював з НАБУ та САП та сприяв розслідуванню протиправних дій.

У НАБУ зазначили, що окрім власника товариства про підозру повідомили керівниці держпідприємства.

Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.