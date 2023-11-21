Нардепу Лабазюку вручили підозру в підкупі посадовця на суму $150 тис.

Про це установи повідомили у телеграмі.

Зазначається, що Лабазюк, власник великого будівельного та аграрного бізнесів, у серпні 2023 року звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це він пообіцяв "винагороду" в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. До "оборудки" також причетний директор компанії.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту нардеп через довірену особу надав посадовцю обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів. За даними слідства, передача коштів відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів - гроші знаходились у китайській шкатулці.

Хоча НАБУ та САП не називають ім'я підозрюваного, нардеп Олексій Гончаренко та Антикорупційна організація Transparency International Ukraine зазначають, що ним був Сергій Лабазюк.