Нардепу Лабазюку вручили підозру в підкупі посадовця на суму $150 тис.
САП та НАБУ викрили нардепа Сергія Лабазюка - його підозрюють у спробі підкупити топпосадовця у сфері відновлення на суму $150 тис.
Про це установи повідомили у телеграмі.
Зазначається, що Лабазюк, власник великого будівельного та аграрного бізнесів, у серпні 2023 року звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це він пообіцяв "винагороду" в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. До "оборудки" також причетний директор компанії.
Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту нардеп через довірену особу надав посадовцю обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів. За даними слідства, передача коштів відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів - гроші знаходились у китайській шкатулці.
Хоча НАБУ та САП не називають ім'я підозрюваного, нардеп Олексій Гончаренко та Антикорупційна організація Transparency International Ukraine зазначають, що ним був Сергій Лабазюк.
- Сьогодні також НАБУ та САП викрили на хабарі в крипті чинного нардепа, який хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.17 Купівля 37.17Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.2Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе