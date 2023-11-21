Нардепа-"слугу" з антикорупційного комітету викрили на спробі дати хабар Мустафі Найєму біткойнами

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.

В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

У НАБУ відзначають, що перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

Відзначимо, що головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури на момент публікації є колишній народний депутат Мустафа Найєм.

Правоохоронці не повідомляють імені підозрюваного. Утім, за даними джерел "Радіо Свобода", йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка, який обіймає посаду ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.