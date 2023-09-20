ВАКС обрав запобіжний захід нардепці-"слузі" Марченко, яка викинула хабар за паркан

Про це повідомила пресслужба САП.

За даними слідства, нардепка зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

"На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону", - йдеться у повідомленні.

Окрім внесення застави, нардепка має прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі.

Також Марченко має здати паспорти.