ВАКС обрав запобіжний захід нардепці-"слузі" Марченко, яка викинула хабар за паркан
Вищий антикорупційний суд призначив 53,6 тис. грн застави нардепці Людмилі Марченко, підозрюваній у зловживанні впливом та отриманні неправомірної вигоди
Про це повідомила пресслужба САП.
За даними слідства, нардепка зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".
"На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону", - йдеться у повідомленні.
Окрім внесення застави, нардепка має прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі.
Також Марченко має здати паспорти.
- 5 липня на Тернопільщині за підозрою в корупції провели обшуки в народної депутатки. НАБУ оприлюднило частину доказів, зокрема розмови фігурантів, де обговорюються деталі махінації. На відео зафіксовано також момент передачі грошей помічницею нардепці та як Марченко намагалась позбутися речових доказів, викинувши долари за паркан свого обійстя.
- 11 липня детективи САП та НАБУ повідомили про підозру у зловживанні впливом народній депутатці та її помічниці. Парламентарка та її помічниця за 5,3 тис. доларів пообіцяли чоловіку внести його дані в систему "Шлях" для виїзду за кордон.
- Також 12 липня стало відомо, що народну депутатку Людмилу Марченко, після повідомлення їй підозри НАБУ у зловживанні впливом та отриманні неправомірної вигоди, виключили з партії "Слуга Народу".
- Запобіжний захід політикині одразу обрати не могли, бо на момент затримання вона була вагітна.
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