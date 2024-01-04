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Головна рецепти Хачапурі по-аджарськи: традиційний та швидкий рецепти
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Хачапурі по-аджарськи: традиційний та швидкий рецепти

4 січня, 2024 четвер
12:00
рецепти Хачапурі по-аджарськи

Хачапурі по-аджарськи - це національна грузинська страва, яка представляє собою запечене тісто з сиром, яйцем та маслом у центрі. Ви точно маєте це скуштувати!

Ця страва виглядає як "човник" з тіста, де у центрі знаходиться суміш сирів, зазвичай сулугуні та імеретинський. Цей вид хачапурі обов'язково подається із запеченим яйцем або просто жовтком, що вкладається в заглиблення з сиру. Хачапурі поливають розтопленим вершковим маслом, щоб смак став ще більш насиченішим та багатим.

Хачапурі по-аджарськи - класичний рецепт

рецепт Хачапурі по-аджарськи

Інгредієнти:

  • куряче яйце – 1 шт.
  • цукор – 2 ч. л.
  • сіль - 1 ч. л.
  • вершкове масло - 30 г
  • вода – 150 г
  • молоко - 100 г
  • борошно – 500 г
  • сухі дріжджі - 7 г
  • сир Сулугуні – 300 г
  • сир Адигейський – 400 г
  • жовтки – 4 шт.
  • вершки

Хачапурі по-аджарськи. Рецепт приготування покроково:

  1. В ємності змішуємо вінчиком сіль, цукор та яйце. Додаємо розтоплене вершкове масло, тепле молоко та воду. Все збиваємо до однорідності.
  2. В іншій ємності просіюємо борошно та висипаємо дріжджі. Потім додаємо рідкі інгредієнти, які ми підготували на попередньому етапі. Замішуємо тісто протягом 8-10 хвилин.
  3. Перекладаємо тісто в чашу, накриваємо рушником та залишаємо в теплому місці приблизно на 1.5 години, щоб воно піднялось та збільшилось в об'ємі.
  4. Готуємо сирну начинку. Адигейський сир розминаємо руками до стану крихт. Сулугуні натираємо на крупній терці. Додаємо вершки, їх кількість контролюйте самостійно, адже це буде залежати від вологості сиру. Консистенція сирно-вершкової маси має нагадувати дуже густу сметану.
  5. Робочу поверхню присипаємо борошном. Ділимо тісто на чотири частини, кожну розтягуємо руками (можете робити це скалкою, але тісто ніжне, тому зручніше робити це руками), щоб тісто стало овальної форми. На горизонтальні сторони по краю викладаємо начинку, защипуємо тісто формуючи сирні бортики. Далі вертикальні сторони защипуємо без начинки, надаючи виробу форму "човника".
  6. Перекладаємо заготовки на деко для випікання, що застелене пергаментним папером. Заповнюємо щільно начинкою "човники" з тіста. Відправляємо випікатись в розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин.
  7. Доки хачапурі готуються, відокремлюємо білки від жовтків. Для страви нам знадобляться лише жовтки.
  8. Дістаємо харапурі з духовки, в сирній масі робимо невелике заглиблення та викладаємо по одному жовтку на кожний виріб. Ставимо знову в духовку на 3-5 хвилин.
  9. Потім до готового хачапурі додаємо ще по шматочку масла. Смачного!

Фото: happymigration.com

Ліниве хачапурі по-аджарськи з листкового тіста

Інгредієнти (на 2 хачапурі):

  • листково-дріжджове тісто – 500 г
  • сир Сулугуні – 200 г
  • курячі яйця – 3 шт.
  • борошно пшеничне – 30 г

Покроковий рецепт приготування:

  1. Присипаємо робочу поверхню борошном. Листково-дріжджове тісто розкачайте в тонкий пласт товщиною 5-6 міліметрів, розріжте на два шматки однакового розміру. Це і є заготовки на хачапурі.
  2. Зробіть надрізи тіста по периметру, відступивши від краю, при цьому у двох протилежних кутах надрізи не з'єднуємо. Складіть ці частики нахлистом так, щоб утворились бортики, а форма тіста стала нагадувати "човник".  
  3. Перекладаємо заготовки на деко для випікання, що застелене пергаментним папером. Робимо виделкою невеликі отвори на дні тіста. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.
  4. Тим часом натираємо на дрібній терці сир. Одне яйце збиваємо вінчиком в ємності протягом декількох хвилин.
  5. Витягніть заготовки з духовки. Бортики та дно змащуємо яйцем за допомогою кулінарного пензля. Всередину "човника" викладаємо сир, а потім робим заглиблення на додаємо яйце.
  6. Повертаємо в духовку ще на 10 хвилин при температурі 200 градусів.

Готово!

Фото: Скріншот YouTube


 
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