Про це йдеться в блозі Microsoft.

Зазначається, що новий тип програм-вимагачів "Престиж", який раніше не був ідентифікований, вражає організації в Україні та Польщі. Зловмисники атакували 11 жовтня широкий спектр систем упродовж години.

За даними Microsoft, ці атаки мали кілька помітних особливостей, які відрізняють їх від інших шкідливих вимагачів, які відстежує компанія. Зломи дуже схожі на ранні атаки російської кібергрупи, пов'язаної з урядом, яка порушила роботу державних установ України. При цьому Microsoft поки не вдалося пов'язати атаки з якоюсь відомою групою.

Крім того, у компанії повідомляють, що програма-вимагач Prestige шифрує дані жертви й залишає записку з вимогою викупу, в якій говориться, що дані можна розблокувати тільки при покупці інструменту для розшифровки. Дослідники припускають, що хакери вкрали необхідні облікові дані раніше і чекали на відповідний момент.

19 серпня у Держспецзв'язку пояснили, що таке шкідливе програмне забезпечення і як протидіяти загрозам у кіберпросторі. Серед найвідоміших видів ШПЗ – віруси, трояни, програми-вимагачі, хробаки та інші.

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