English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українська кіберармія зламала сайт ПВК "Вагнер"

Українська кіберармія зламала сайт ПВК "Вагнер"

19 вересня, 2022 понедiлок
22:13
війна з Росією Кібервійна

Українські кібербійці зламами сайт приватної військової компанії "Вагнер" і здобули всі персональні дані найманців

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано IT-Армією!

Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!", - написав Федоров.

Читайте також: ISW: Засновник ПВК Вагнера стає обличчям російської війни проти України

  • Наприкінці серпня повідомлялося, що Пригожин в колоніях вербує нових вагнерівців: обіцяє війну "на роки" та мутації в разі ядерної війни.
  • Правозахисниця розповіла про в'язнів, яких Пригожин вербує на війну в Україну: "канібал та загін ґвалтівників".
  • Пригожин визнав, що особисто вербує зеків у ПВК "Вагнер" на війну в Україну

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
хакер
Вагнергейт
Читайте також:
наступ ЗСУ
17 вересня, 2022 субота
Після потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стався поворотний момент, - Фейгін
ЗСУ
Автор Антін Борковський
18 вересня, 2022 неділя
На правому березі Дніпра в 20 тис. росіян закінчується амуніція, пальне, і їжа: їх треба взяти в полон, - генерал Скшипчак
Дмитро Пєсков
17 вересня, 2022 субота
У кремлі відповіли на попередження Байдена щодо застосування ядерної зброї
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.07
    Купівля 40.07
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 вересня
22:45
Луганщина
Псевдореферендум на Луганщині потрібен для оголошення загальної мобілізації в Росії, — Гайдай
22:26
Ексклюзив
Україна росія війна
Росія сама себе знищить, - професор Ужгородського університету Шандор
22:24
Порошенко передав ЗСУ "Очі арти"
Для коригування артилерійського вогню і розвідки. Порошенко привіз на фронт безпілотники "Очі Арти"
22:20
Богдан Львов
У Верховному Суді хочуть звільнити суддю Львова через знайдений паспорт РФ
21:58
Держдума РФ
Відбудуться восени. У держдумі РФ назвали терміни ймовірних "референдумів" на Донбасі
21:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У росіян ще 7000 ракет до С-300, а США збільшує виробництво боєприпасів. Колонка Сергія Згурця
21:43
Оновлено
Боєць ДНР
Ватажки "ЛДНР" намагаються прискорити референдуми про приєднання до Росії
21:40
Шмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом ІІІ
Шмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом ІІІ
21:32
Кімната тортур в Ізюмі
В деокупованому Ізюмі знайшли кімнату тортур
21:31
Сирія
Присутність Росії в Сирії стала "агресивнішою" після вторгнення в Україну, - представник Військово-повітряних сил США
21:15
M-55S
Німеччина і Словенія погодили передачу Україні танків M-55S
21:12
газ
Франція може почати експортувати природний газ до Німеччини, - Reuters
20:49
Шиофра О'Лірі
Європейський суд з прав людини вперше очолила жінка
20:37
Сенат США
Сенатори США очікують секретного брифінгу щодо України
20:36
Маріуш Камінський
Польща офіційно посилила візові правила для росіян, - глава МВС РП
20:29
Зеленські
Президентське подружжя Зеленських подякувало покійній королеві Єлизаветі ІІ за підтримку України
20:22
Канада
У посольство РФ в Канаді кинули коктейль Молотова. МЗС Росії викликало посла
20:15
Оновлено
Королева Великої Британії Єлизавета II
Похорон королеви: Британія і світ попрощалися з Єлизаветою ІI
20:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:00
Бійці ССО знищили на Бахмутському напрямку спостережний пункт російських загарбників
Бійці ССО знищили на Бахмутському напрямку спостережний пункт російських загарбників
19:50
Марсохід НАСА знайшов на Марсі умови, де могло виникнути життя
Марсохід НАСА знайшов на Марсі умови, де могло виникнути життя
19:00
мавпяча віспа
В Україні виявили другий випадок віспи мавп, - МОЗ
18:52
окупант
"Они пешком бежали? Написали, что вывезли всех": ГУР перехопило розмову загарбника з "ЛДНР" про відступ на Харківщині
18:40
Під час евакуації з психлікарні на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинуло 4 медпрацівники
Під час евакуації з психлікарні на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинуло 4 медпрацівники
18:31
безпілотнив ОБСЄ
Окупанти на Луганщині "засудили" співробітника місії ОБСЄ до 13 років колонії
18:25
газ
Урядове АТ "Магістральні газопроводи України" звільнило очільник "Оператора ГТС України" Макогона
18:25
Ексклюзив
Херсон
Операція ЗСУ на Херсонщині буде довшою, але розгромнішою, - експерт Defense Express Киричевський
18:24
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Китай цілеспрямовано залишає Росію без грошей, - експерт-міжнародник Краєв
18:14
опитування
На підконтрольній території 72% українців вважають жителів окупованих Росією регіонів жертвами обставин, - дослідження
18:00
Ексклюзив
путін путлер
Якщо Путін розпочне загальну мобілізацію, він втратить змогу впливати на міжнародне суспільство через ООН, - військовий експерт Коваленко
17:58
соціологічні опитування
Майже 90% українців вірять, що влада не піде на неприйнятні компроміси з РФ ,- опитування КМІС
17:56
На фото прапор ОАЕ
Німеччина планує закупівлю скрапленого газу в Об'єднаних Арабських Еміратів для зменшення залежності від РФ, - міністр
17:46
Ексклюзив
Окупований Крим
Росіяни в Криму трохи заспокоїлися через брак інформації про війну, - член Меджлісу Барієв
17:45
Кривий Ріг
Окупанти обстріляли Криворізький район із реактивної системи залпового вогню
17:40
Ексклюзив
мародерство у російській армії
У Херсоні військові РФ з "дозволами" окупаційної влади займають оселі українців і мародерять, - голова облради Самойленко
17:35
російські війська окупанти
Бив, катував та імітував страту місцевого населення на Київщині. Командира бойової машини РФ судитимуть за порушення законів війни
17:26
Обстріл Донецька
Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Донецька і вбивстві цивільних, радник Резнікова назвав це спробою відволікти ООН від злочинів РФ у Ізюмі
17:06
Зеленський затвердив утворення військових адміністрацій на Херсонщині
16:45
Телескоп NASA показав молоду зірку в сузір’ї Тельця
Телескоп NASA показав молоду зірку в сузір’ї Тельця
16:42
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
У Нью-Йорку 19 вересня за посередництва Блінкена відбудеться зустріч очільників МЗС Вірменії та Азербайджану
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV