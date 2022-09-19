Українська кіберармія зламала сайт ПВК "Вагнер"
Українські кібербійці зламами сайт приватної військової компанії "Вагнер" і здобули всі персональні дані найманців
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано IT-Армією!
Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!", - написав Федоров.
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