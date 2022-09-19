Українська кіберармія зламала сайт ПВК "Вагнер"

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано IT-Армією!

Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!", - написав Федоров.

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Наприкінці серпня повідомлялося, що Пригожин в колоніях вербує нових вагнерівців: обіцяє війну "на роки" та мутації в разі ядерної війни.

Правозахисниця розповіла про в'язнів, яких Пригожин вербує на війну в Україну: "канібал та загін ґвалтівників".

Пригожин визнав, що особисто вербує зеків у ПВК "Вагнер" на війну в Україну