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Головна війна з Росією ISW: Засновник ПВК Вагнер стає обличчям російської війни проти України

ISW: Засновник ПВК Вагнер стає обличчям російської війни проти України

15 вересня, 2022 четвер
07:12
війна з Росією Євген Пригожин

Близький до російського президента Володимира Путіна олігарх та засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин стає обличчям російської війни в Україні

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Пригожин вводить "сталінський" метод вербування, який дозволяє кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію.

"Військові блогери постійно вихваляють успіх Пригожина в Україні, а деякі навіть говорять, що він має замінити міністра оборони Росії Сергія Шойгу, якого вони й кремлівські експерти звинувачують в поразці Росії під Харковом", - кажуть аналітики.

Так, російський військовий кореспондент і блогер Максим Фомін (псевдонім Владлен Татарський) стверджував, що говорив з Пригожиним про ситуацію на українсько-російському кордоні після виведення російських військ з цього району.

Експерти Інституту вважають, що зустріч Пригожина і Фоміна може свідчити про те, що кремль намагається відповісти на багатомісячні скарги блогерів на те, що міноборони Росії не почуло їхню критику, що підкреслює неефективність російського вищого командування.

"Фінансист ПВК Вагнер Євген Пригожин стає обличчям російської "спеціальної військової операції" в Україні", - йдеться у звіті.

Інші ключові висновки аналітиків ISW

  • Російські сили, ймовірно, націлилися на українську гідротехнічну інфраструктуру в Дніпропетровській області, щоб перешкодити Україні діяти через річку Інгулець
  • Фінансування добровольчих батальйонів, ймовірно, створює фінансові труднощі для російських міст і областей
  • Російська окупаційна влада відключила мобільний інтернет в Луганській області 14 вересня, щоб зберегти оперативну безпеку Росії та краще контролювати інформаційне середовище, оскільки російські окупанти тікають з нещодавно звільненої Харківської області на територію Росії й підконтрольні їй території.
  • Попри контрнаступ ЗСУ на східному фронті, російські війська 14 вересня продовжили наземні атаки по всій Донеччині

Наприкінці серпня вже повідомлялося, що Пригожин в колоніях вербує нових вагнерівців: обіцяє війну "на роки" та мутації в разі ядерної війни. 14 вересня з'явилося відео, де Пригожин особисто рекрутує в'язнів на війну з Україною.

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Володимир Путін
російська армія
Військові новини
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