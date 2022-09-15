Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Пригожин вводить "сталінський" метод вербування, який дозволяє кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію.

"Військові блогери постійно вихваляють успіх Пригожина в Україні, а деякі навіть говорять, що він має замінити міністра оборони Росії Сергія Шойгу, якого вони й кремлівські експерти звинувачують в поразці Росії під Харковом", - кажуть аналітики.

Так, російський військовий кореспондент і блогер Максим Фомін (псевдонім Владлен Татарський) стверджував, що говорив з Пригожиним про ситуацію на українсько-російському кордоні після виведення російських військ з цього району.

Експерти Інституту вважають, що зустріч Пригожина і Фоміна може свідчити про те, що кремль намагається відповісти на багатомісячні скарги блогерів на те, що міноборони Росії не почуло їхню критику, що підкреслює неефективність російського вищого командування.

"Фінансист ПВК Вагнер Євген Пригожин стає обличчям російської "спеціальної військової операції" в Україні", - йдеться у звіті.

Інші ключові висновки аналітиків ISW

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