Канібал та загін ґвалтівників. Правозахисниця розповіла про в'язнів, яких Пригожин вербує на війну в Україну
Наближений до Кремля російський бізнесмен та негласний очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин завербував на війну проти України вже близько 10 тис. ув'язнених
Про це розповіла правозахисниця і голова Фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.
"Беруть всі статті, але віддають перевагу, про це Пригожин вже говорив, вбивцям і тим, хто займався розбоєм і грабунком. Теж добре беруть тих, хто потрапив до в'язниці за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. І ось зараз стали брати вже людей, які засуджені за зґвалтування, але їх в окремий загін. Ми знаємо дві історії з Саратовських зон, з жахливих абсолютно зон, там одна є дуже спеціальна. Звідти взяли маніяка, у якого, так би мовити, в портфоліо канібалізм. Він теж поїхав на війну", - зауважила вона.
Романова звернувала увагу, що Пригожин вербує ув'язнених не по всій Росії, а тільки в деяких її регіонах. А також те, що ув'язнені погоджуються йти на війну не заради грошей, а просто через те, що хочуть вибратися з в'язниці.
- Нагадаємо, нещодавно у соціальних мережах з'явилося відео, де Євген Пригожин вербує російських ув'язнених для війни в Україні. Сьогодні він фактично визнав, що особисто займається залученням ув'язнених.
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