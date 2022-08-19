У Держспецзв'язку пояснили, що таке шкідливе програмне забезпечення і як протидіяти загрозам у кіберпросторі
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснила українцям, як протидіяти загрозам у кіберпросторі, зокрема шкідливому програмному забезпеченню
Про це повідомляє facebook-профіль Держспецзв'язку.
"Шкідливе програмне забезпечення – це програмне забезпечення, яке за умови запуску може завдати шкоди пристрою різними способами, зокрема – призвести до блокування пристрою та його непридатності для використання; крадіжки, видалення або шифрування даних; використання пристрою для атак на інші пристрої; отримання кіберзловмисниками інформації щодо облікових даних, які дозволяють дістати доступ до систем або служб, якими ви користуєтесь; використання для незаконного майнингу криптовалюти на вашому пристрої; використання платних послуг на основі ваших даних", - пише Держспецзв'язку.
Серед найвідоміших видів ШПЗ – віруси, трояни, програми-вимагачі, хробаки та інші.
Шкідливе програмне забезпечення може поширюватися через електронні листи із небезпечними вкладеннями або посиланнями, шляхом експлуатації зловмисником вразливостей систем, флеш-носії, при використанні неліцензійних копій програмного забезпечення, а також при завантаженні програмного забезпечення з неофіційних ресурсів тощо.
"Щоб убезпечити свій комп’ютер від шкідливого програмного забезпечення: завантажуйте програми лише з офіційних магазинів чи вебсайтів розробника, не відкривайте підозрілих посилань і вкладень, надісланих на e-mail від невідомих відправників, використовуйте та вчасно оновлюйте антивіруси та програмне забезпечення, скануйте антивірусом флеш-носії та завантажені файли перед відкриттям, не підключайте периферійних пристроїв невідомого походження тощо", - написали у Службі.
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