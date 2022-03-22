Хакери з Anonymous зламали російські принтери і друкують на них антивоєнні звернення до росіян

Про це повідомляє International Business Times.



Відомо, що хакери зламали принтери у РФ і за дві години надрукували понад 100 000 копій свого звернення до росіян.



"Громадяни Росії! Дійте зараз, щоб перешкодити Путіну-терористу убити більше тисяч людей в Україні", – йдеться у зверненні.



Журналісти International Business Times поговорили з представниками хакерського об'єднання і вони ще раз підтвердили факт злому, та пояснили, що операція включала повідомлення росіянам, що їх президент, Кремль і російські ЗМІ збрехали їм. У зверненні також міститься інструкція щодо встановлення tor – програмного забезпечення для анонімізації інтернет-трафіку й безперешкодного доступу до "реальних медіа в обхід російської цензури".

Нагадаємо, міжнародна група хакерів Anonymous закликала всі компанії, які працюють і сплачують податки до бюджету Росії, припинити роботу.

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