Хакери з Anonymous зламали російські принтери і друкують на них антивоєнні звернення до росіян
Об'єднання хакерів Anonymous вже зламали десятки російських сайтів. Цього разу вони зламали принтери та вебкамери у РФ.
Про це повідомляє International Business Times.
Відомо, що хакери зламали принтери у РФ і за дві години надрукували понад 100 000 копій свого звернення до росіян.
"Громадяни Росії! Дійте зараз, щоб перешкодити Путіну-терористу убити більше тисяч людей в Україні", – йдеться у зверненні.
Журналісти International Business Times поговорили з представниками хакерського об'єднання і вони ще раз підтвердили факт злому, та пояснили, що операція включала повідомлення росіянам, що їх президент, Кремль і російські ЗМІ збрехали їм. У зверненні також міститься інструкція щодо встановлення tor – програмного забезпечення для анонімізації інтернет-трафіку й безперешкодного доступу до "реальних медіа в обхід російської цензури".
- Нагадаємо, міжнародна група хакерів Anonymous закликала всі компанії, які працюють і сплачують податки до бюджету Росії, припинити роботу.
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