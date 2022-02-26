Хакери зламали низку російських держсайтів
Хакери зламали сайти Кремля, Роскомнагляду, уряду, Держдуми, Ради Федерації, Держпослуг, Міноборони РФ, також росіянам потрібен Tor Browser або VPN для доступу у твітер
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
За інформацією відомства, не працює низка російських сайтів. Зокрема, зламані сайти Кремля, Роскомнагляду, уряду, Держдуми, Ради Федерації, Держпослуг.
Хакери Anonymous написали у твітері, що вони зламали держсайти РФ.
"Anonymous постійно працює над тим, щоб урядові веб-сайти .ru залишалися в автономному режимі та передавати інформацію російським людям, щоб вони могли звільнитися від путінської державної цензурної машини", - зазначили вони.
Хакери зазначили, що також не функціонує сайт Міноборони РФ, а його база даних - у загальному доступі.
Вони також працюють над підтримкою українців онлайн.
В організації додали, що тепер для доступу у твітер росіянам потрібно завантажити Tor Browser або отримати VPN.
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