Хакери зламали низку російських держсайтів

Про це повідомляє Держспецзв'язку.



За інформацією відомства, не працює низка російських сайтів. Зокрема, зламані сайти Кремля, Роскомнагляду, уряду, Держдуми, Ради Федерації, Держпослуг.



Хакери Anonymous написали у твітері, що вони зламали держсайти РФ.



"Anonymous постійно працює над тим, щоб урядові веб-сайти .ru залишалися в автономному режимі та передавати інформацію російським людям, щоб вони могли звільнитися від путінської державної цензурної машини", - зазначили вони.



Хакери зазначили, що також не функціонує сайт Міноборони РФ, а його база даних - у загальному доступі.



Вони також працюють над підтримкою українців онлайн.



В організації додали, що тепер для доступу у твітер росіянам потрібно завантажити Tor Browser або отримати VPN.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb