Характерними для Бахмута є піхотні бої, - військовий Волохов
Найхарактернішою рисою Бахмутської кампанії є піхотні бої на дуже коротких дистанціях
Про це розповів командир підрозділу розвідників Terra у складі тактичної групи АЗОВ Микола Волохов у етері Еспресо.
"Найхарактернішою рисою Бахмутської кампанії є піхотні бої. Оскільки це міська забудова, наша піхота дуже легко доходить до ворожої, а ворожа - до нашої. Це сутички на дуже коротких дистанціях за допомогою стрілецької зброї", - наголосив він.
Микола Волохов зауважив, що будівлі - гарне укриття для артилерії. Щоб зруйнувати не дуже міцну капітальну споруду, потрібні авіація та спеціальні боєприпаси.
- 3 травня майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що на Бахмутському напрямку потужність ворожих атак слабшає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.38
Купівля 37.38Продаж 37.95
-
EUR
Купівля 40.84Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе