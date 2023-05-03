Про це розповів командир підрозділу розвідників Terra у складі тактичної групи АЗОВ Микола Волохов у етері Еспресо.

"Найхарактернішою рисою Бахмутської кампанії є піхотні бої. Оскільки це міська забудова, наша піхота дуже легко доходить до ворожої, а ворожа - до нашої. Це сутички на дуже коротких дистанціях за допомогою стрілецької зброї", - наголосив він.

Микола Волохов зауважив, що будівлі - гарне укриття для артилерії. Щоб зруйнувати не дуже міцну капітальну споруду, потрібні авіація та спеціальні боєприпаси.