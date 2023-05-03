Військовий аналітик Гетьман заявив, що на Бахмутському напрямку "в окупантів закінчуються окупанти"
Майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що на Бахмутському напрямку потужність ворожих атак потрохи слабшає
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіянам потрібно звітувати на 9 травня й взагалі звітувати про свою так звану спецоперацію, що вона досягає успіхів. Росіяни за останні кілька місяців зазнали великих втрат. За орієнтовними даними - це 100 тис. військових, з них 20 тис. загиблими та 80 тис. пораненими. Це були переважно вагнерівці, яких восени минулого року було до 45 тис., а зараз залишилось не більше 5 тис. Наразі на Бахмутському напрямку перебуває приблизно 25 тис. російських військовослужбовців. Це 5 тис. вагнерівців і десь 20 тис. військових десантних військ армії РФ, які були переведені", - пояснив Гетьман.
За словами військового аналітика, на Бахмутському напрямку противник розташував близько 60 одиниць танків різної модифікації, десь 450 одиниць важкої броньованої техніки. Приблизно 150 гармат та 150 одиниць РСЗВ.
"Це всі сили, які перебувають у районі Бахмута та які намагаються просунутися, щоб вийти на західні околиці міста. Але судячи з усього, в окупантів закінчуються окупанти. Потужність їхніх атак на цьому напрямку потрохи слабшає. Окрім того, в локальних боях ЗСУ звільняють деякі ділянки та потрохи просуваються", - підкреслив Гетьман.
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