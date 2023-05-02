Сирський загнав росіян у патову ситуацію, - військовий експерт Світан
Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан вважає, що росіянам доведеться йти з-під Бахмута
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"З боку Попасної у напрямку Слов'янська й до кордонів Донеччини розташовано, як мінімум, три-чотири лінії оборони ЗСУ. Ці лінії оборони ще потужніші за лінію оборони, яка розташована в районі Бахмута. Дістатись кордонів Донеччини у цьому житті росіянам вже не вдасться", - наголосив Світан.
За словами військового експерта, генерал Сирський загнав росіян у патову ситуацію на Бахмутському напрямку.
"Постає питання, що росіяни взагалі роблять у районі Бахмута. Це питання вже починає обговорюватися керівництвом РФ. Виходячи із ситуації, в яку їх загнав генерал Сирський, росіянами може бути ухвалене рішення щодо відступу назад. На лінію оборони, яка була ще до початку наступальних операцій РФ, за Попасну. Генерал Сирський гарний стратег. Він загнав росіян у патову ситуацію, з якої вийти з плюсами неможливо", - підкреслив Світан.
Військовий експерт Роман Світан також додав, що на Бахмутському напрямку росіяни вже втратили близько 100 тис. військових. З них 20 тис. вбитими та 80 тис. пораненими. Росіянам доведеться йти з-під Бахмута.
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