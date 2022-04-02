Харчишин показав фото залишків свого будинку під Гостомелем, зруйнованого росіянами

Фотографію співак оприлюднив у себе на фейсбуці, розповідає Еспресо.TV.



"Так, це будинок, в якому жили мої діти.

Старший нині на фронті", - зазначив він.



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За словами Харчишина, фото ним публікується вперше, "але виключно для привернення уваги" до потреб одного з новоутворених підрозділів ЗСУ, в складі якого нині захищає Україну його брат.



"Держава забезпечила зброєю та одягом. Дещо я купив. Дещо ми знайшли безкоштовно. Решту знайшли у Польщі, але це слід придбати", - додав Валерій Харчишин.



Подробиці тут.





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