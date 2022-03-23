Харків – дивовижне місто. Нас щодня бомблять, але я бачу, як харків'яни прагнуть мирного життя, - Терехов

Своє звернення Ігор Терехов опублікував у Facebook.



"Ми відновлюємо все, що зараз можливо відновити. Ми, як і раніше, подаємо воду в будинки, організовуємо подачу тепла. Шановні харків'яни! Я знаю, як важко емоційно та фізично, як важко триматись. Ми робимо все можливе, щоб Харків переміг. Харків – дивовижне місто. Нас щодня бомблять, але я бачу, як харків'яни прагнуть мирного життя навіть в умовах війни. І в мене жодних сумнівів: ми – переможемо! Ми разом!!! Ми – харків'яни!", - йдеться у зверненні мера Харкова.





За оновленою інформацією внаслідок обстрілу Харківської ОДА загинуло 24 людей.