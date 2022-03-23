Кількість жертв внаслідок обстрілу Харківської ОДА зросла до 24 загиблих
За оновленою інформацією внаслідок обстрілу Харківської ОДА загинуло 24 людей
Про це повідомляє "Суспільне".
РФ обстріляла Харківську обласну військову адміністрацію 2 березня. У перший день рятувальники повідомили про сімох загиблих, пізніше про 10 жертв.
Остаточної інформації досі немає, оскільки роботи тривають. Станом на 23 березня, як повідомив речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко, кількість жертв складає 24 людини.
- 22 березня російські окупанти ракетами дальньої дії обстріляли житлові будинки та дитсадок у місті Лозова на Харківщині.
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