Росіяни обстріляли житлові будинки та дитсадок у Лозовій на Харківщині, є постраждалі
Російські окупанти ракетами дальньої дії обстріляли житлові будинки та дитсадок у місті Лозова на Харківщині
Про це повідомляє hromadske з посиланням на звернення голови Харківської ОДА Олега Синєгубова ефірі телемарафону.
За попередньою інформацією, росіяни влучили ракетами у приватні будинки, дитсадок та школу. Крім того ракетами було пошкоджено систему опалення та декілька котелень. Відомо про 8 постраждалих.
"Місцева влада працює, щоб швидко відновити тепло і газопостачання до приватних будинків", - повідомляє Синєгубов.
Наразі завали зруйнованих будинків розбираються рятувальниками.
Крім того, голова Харківської ОДА розповів, що 22 березня Харківщину обстрілювали частіше, ніж у попередні дні.
Лише вночі окупанти здійснили 82 артобстріли, зокрема обстріли з мінометів та систем залпового вогню.
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