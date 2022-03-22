Росіяни обстріляли житлові будинки та дитсадок у Лозовій на Харківщині, є постраждалі

Про це повідомляє hromadske з посиланням на звернення голови Харківської ОДА Олега Синєгубова ефірі телемарафону.

За попередньою інформацією, росіяни влучили ракетами у приватні будинки, дитсадок та школу. Крім того ракетами було пошкоджено систему опалення та декілька котелень. Відомо про 8 постраждалих.

"Місцева влада працює, щоб швидко відновити тепло і газопостачання до приватних будинків", - повідомляє Синєгубов.



Наразі завали зруйнованих будинків розбираються рятувальниками.

Крім того, голова Харківської ОДА розповів, що 22 березня Харківщину обстрілювали частіше, ніж у попередні дні.

Лише вночі окупанти здійснили 82 артобстріли, зокрема обстріли з мінометів та систем залпового вогню.

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