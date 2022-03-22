Росія вдарила ракетами по Павлограду на Дніпропетровщині: знищена залізнична станція, є загиблий

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Facebook.



"Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Загинула одна людина", - написав він.



Резніченко додав, що зруйноване залізничне полотно та колії.



"Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Рух через станцію зупинено на невизначений час", - зазначив голова ОВА.



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