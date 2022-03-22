На Оболоні внаслідок ворожого обстрілу горіли дві будівлі та вантажівка
На київській Оболоні внаслідок обстрілу російськими окупантами горіли дві будівлі та вантажівка
Про це повідомила ДСНС на своєму Telegram-каналі.
Повідомлення про це надійшло ДСНС 22 березня о 13:10. За попередніми даними, зайнялася вантажівка та дві будівлі. Пожежу було локалізовано о 14:38 та ліквідовано о 15:00.
На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
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