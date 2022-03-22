На Оболоні внаслідок ворожого обстрілу горіли дві будівлі та вантажівка

Про це повідомила ДСНС на своєму Telegram-каналі.



Повідомлення про це надійшло ДСНС 22 березня о 13:10. За попередніми даними, зайнялася вантажівка та дві будівлі. Пожежу було локалізовано о 14:38 та ліквідовано о 15:00.



На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.



Протиповітряна оборона Києва збила російську ракету "Точка-У" над районом Оболонь.

У Києві через потрапляння уламків ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, триває евакуація мешканців



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb