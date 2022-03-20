У Києві через потрапляння уламків ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, триває евакуація мешканців

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.



Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло о 13:59.



"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних. По прибуттю, рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-ох приватних автомобілів", - йдеться повідомленні.



Станом на 14:41 пожежу загасили. Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі, вивели з будівлі 6 людей. Інформація щодо травмованих уточнюється.









Також інформацію про пожежу підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами 5 людей травмувались, двох із них госпіталізували.



Нагадаємо, під Києвом окупанти підірвали пожежну автоцистерну, постраждало 8 рятувальників.