У Києві через потрапляння уламків ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, триває евакуація мешканців
20 березня, через уламки снарядів виникла пожежа у житловому будинку Святошинського району столиці
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло о 13:59.
"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних. По прибуттю, рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-ох приватних автомобілів", - йдеться повідомленні.
Станом на 14:41 пожежу загасили. Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі, вивели з будівлі 6 людей. Інформація щодо травмованих уточнюється.
Також інформацію про пожежу підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами 5 людей травмувались, двох із них госпіталізували.
- Нагадаємо, під Києвом окупанти підірвали пожежну автоцистерну, постраждало 8 рятувальників.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе