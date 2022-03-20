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Під Києвом окупанти підірвали пожежну автоцистерну, постраждало 8 рятувальників

20 березня, 2022 неділя
14:27
війна з Росією рятувальники

Російські ворожі сили підірвали пожежний автомобіль в селі Нові Петрівці, що неподалік від Києва. В результаті вибуху загиблих немає, постраждали 8 рятувальників

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Вчора, 19 березня, бригада рятувальників гасила пожежу біля Нових Петрівців. На шляху до місця заправки пожежна автоцистерна підірвалася на вибуховому пристрої.

В результаті вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Травмованих бійців госпіталізували. Їм надали необхідну кваліфіковану допомогу.

  • Раніше повідомляли, що були зафіксовані випадки, коли невідомі намагаються заволодіти формою пожежників. ДСНС просить бути пильними.

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Київська область
ДСНС
війна новини
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