Під Києвом окупанти підірвали пожежну автоцистерну, постраждало 8 рятувальників

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Вчора, 19 березня, бригада рятувальників гасила пожежу біля Нових Петрівців. На шляху до місця заправки пожежна автоцистерна підірвалася на вибуховому пристрої.

В результаті вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Травмованих бійців госпіталізували. Їм надали необхідну кваліфіковану допомогу.

Раніше повідомляли, що були зафіксовані випадки, коли невідомі намагаються заволодіти формою пожежників. ДСНС просить бути пильними.