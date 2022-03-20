Під Києвом окупанти підірвали пожежну автоцистерну, постраждало 8 рятувальників
Російські ворожі сили підірвали пожежний автомобіль в селі Нові Петрівці, що неподалік від Києва. В результаті вибуху загиблих немає, постраждали 8 рятувальників
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Вчора, 19 березня, бригада рятувальників гасила пожежу біля Нових Петрівців. На шляху до місця заправки пожежна автоцистерна підірвалася на вибуховому пристрої.
В результаті вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Травмованих бійців госпіталізували. Їм надали необхідну кваліфіковану допомогу.
- Раніше повідомляли, що були зафіксовані випадки, коли невідомі намагаються заволодіти формою пожежників. ДСНС просить бути пильними.
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