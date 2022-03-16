Зафіксовані випадки, коли невідомі намагаються заволодіти формою пожежників - ДСНС просить бути пильними

Про це повідомляє ДСНС, передає "Еспресо. TV".

"Друзі, нами зафіксовані випадки, коли якісь особи намагаються заволодіти форменим одягом ДСНС. Йдеться про одяг пожежних, який невідомі особи просять надати у якості благодійної допомоги. Для цього особа здійснює телефонні дзвінки до підрозділів, керівників частин, представників пресслужб та представляється родичем співробітника ДСНС. Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій! Офіційно повідомляємо, що збір гуманітарної допомоги у вигляді бойового одягу для потреб ДСНС від міжнародних партнерів здійснюється і координується виключно через центральний офіс ДСНС, а не через родичів співробітників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДСНС не здійснює роздачу гуманітарної допомоги у вигляді форменого одягу українських рятувальників!

"Просимо бути пильними, перевіряти підозрілі прохання та негайно повідомляти про подібні дзвінки чи повідомлення правоохоронні органи!", - додають рятувальники.

Нагадаємо, ситуація на Дніпропетровщині контрольована, ДСНС працюють у посиленому режимі

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