ЗСУ збили над Києвом російську ракету "Точка-У", - радник очільника МВС

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі радник очільника МВС Антон Геращенко.



За попередніми даними, над районом Києва Оболонь протиповітряною обороною ЗСУ було збито ракету з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка У".

Уламки збитої ракети впали в Дніпро.



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