ЗСУ збили над Києвом російську ракету "Точка-У", - радник очільника МВС
Протиповітряна оборона Києва збила російську ракету "Точка-У" над районом Оболонь
Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі радник очільника МВС Антон Геращенко.
За попередніми даними, над районом Києва Оболонь протиповітряною обороною ЗСУ було збито ракету з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка У".
Уламки збитої ракети впали в Дніпро.
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