Російські окупанти видихлися: немає сил взяти Київ навіть у кільце, - Ковальов
Боєць Територіальної оборони Києва Андрій Ковальов вважає, що російські солдати в Україні видихлися і не в змозі взяти Київ навіть у кільце
Боєць ТрО розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Ситуація в Києві стабілізувалася. Ми кілька днів не чуємо і не відчуваємо спроб російських ординців наступати. Москалі зупинилися. Очевидно, окупанти вже видихлися", - зазначив Ковальов.
На думку українського захисника, російські окупанти не здатні навіть взяти Київ у кільце. Про взяття столиці України, окупацію мова не йде взагалі.
"Сил у російських окупантів немає. Вони намагаються перегруповуватися, надсилати нові підсилення з Російської Федерації. Зрозуміло, що в окупованих населених пунктах, де росіяни засіли, вони просто мародерять - шукають їжу, адже постачання немає", - зауважив Ковальов.
- Нагадаємо, внаслідок нічних російських авіаобстрілів Подільського району Києва загинуло 8 людей, пошкоджено будинки, школи і дитсадки, у столиці та області забруднено повітря.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії у столиці внаслідок обстрілів пошкоджено понад 70 житлових будинків.
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