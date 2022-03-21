Російські окупанти видихлися: немає сил взяти Київ навіть у кільце, - Ковальов

Боєць ТрО розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Ситуація в Києві стабілізувалася. Ми кілька днів не чуємо і не відчуваємо спроб російських ординців наступати. Москалі зупинилися. Очевидно, окупанти вже видихлися", - зазначив Ковальов.



На думку українського захисника, російські окупанти не здатні навіть взяти Київ у кільце. Про взяття столиці України, окупацію мова не йде взагалі.



"Сил у російських окупантів немає. Вони намагаються перегруповуватися, надсилати нові підсилення з Російської Федерації. Зрозуміло, що в окупованих населених пунктах, де росіяни засіли, вони просто мародерять - шукають їжу, адже постачання немає", - зауважив Ковальов.

Нагадаємо, внаслідок нічних російських авіаобстрілів Подільського району Києва загинуло 8 людей, пошкоджено будинки, школи і дитсадки, у столиці та області забруднено повітря.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у столиці внаслідок обстрілів пошкоджено понад 70 житлових будинків.