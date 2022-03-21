Кличко: унаслідок нічних російських обстрілів загинуло 8 людей, пошкоджено будинки, школи і дитсадки, в Києві та області забруднено повітря
Унаслідок нічних російських авіаобстрілів Подільського району Києва загинуло 8 людей, пошкоджено будинки, школи і дитсадки, у столиці та області забруднено повітря
Про це йдеться у офіційному відео-зверненні до громадян Віталія Кличка.
"Вночі рятувальники довго гасили пожежу в Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр, пошкоджені 6 житлових будинків. Три з них — непридатні для життя", - повідомляє Кличко.
За попередньою інформацію, внаслідок авіаобстрілу ТРЦ Retroville 8 людей загинули.
Крім того, вибухами було пошкоджено приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.
Кличко звертає увагу на те, що внаслідок пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря.
КМДА радить не відчиняти вікна та носити медичний респіратор типу FFP2 при виході на вулицю.
"Я звертаюся до киян – не знімайте та не викладайте відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів. Не допомагайте ворогу!" - додає Кличко.
- Унаслідок авіаобстрілу ТРЦ у Києві – четверо загиблих, рятувальники продовжують гасити пожежі.
- У ДСНС показали наслідки авіаудару по ТРЦ в Києві.
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