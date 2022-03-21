У ДСНС показали наслідки авіаудару по ТЦ в Києві

Про це повідомляє офіційний Facebook ДСНС.



20 березня о 22:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Подільському районі Києва. Рятувальники, які прибули на місце встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру. Ліквідація пожежі триває.



"На місці задіяно 8 од. пожежної техніки та 37 чол. особового складу. Інформація щодо ймовірних загиблих та потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.



Фото та відео з місця події:



20 березня близько 23:00 у Подільському районі Києва пролунали декілька вибухів.

Опівночі мер Києва Віталій Кличко повідомив про 1 загиблого внаслідок авіаудару по Подільському району

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