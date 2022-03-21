Одна людина загинула внаслідок авіаудару по ТЦ в Києві, - Кличко

Про це Кличко повідомляє у Telegram.



Станом на 00:03 внаслідок авіаудару загинула 1 людина.



"Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгівельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час — один загиблий. Всі служби - рятувальні, медики, поліція - працюють на місці. Інформація уточнюється", - написав Віталій Кличко.





Близько 23:30 у Подільському районі Києва пролунали декілька вибухів.