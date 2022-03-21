Одна людина загинула внаслідок авіаудару по ТЦ в Києві, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 1 загиблого внаслідок авіаудару по Подільському району
Про це Кличко повідомляє у Telegram.
Станом на 00:03 внаслідок авіаудару загинула 1 людина.
"Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгівельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час — один загиблий. Всі служби - рятувальні, медики, поліція - працюють на місці. Інформація уточнюється", - написав Віталій Кличко.
- Близько 23:30 у Подільському районі Києва пролунали декілька вибухів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе