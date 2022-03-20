У Києві пролунали вибухи
У Подільському районі Києва пролунали декілька вибухів
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Про кількість постраждалих станом на 23:30 - не повідомляється.
"Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент, деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці", - написав Кличко.
З 22:46 у Києві була оголошена повітряна тривога.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе