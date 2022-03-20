У Києві пролунали вибухи

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



Про кількість постраждалих станом на 23:30 - не повідомляється.



"Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент, деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці", - написав Кличко.



З 22:46 у Києві була оголошена повітряна тривога.

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