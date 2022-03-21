Внаслідок обстрілів у Киві – четверо загиблих, рятувальники продовжують гасити пожежі (ФОТО, ВІДЕО)

Про це повідомило ГУ ДСНС у Києві.

"Загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру", - йдеться в повідомленні.

Станом на 2:18 пожежу локалізовано на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація триває.



Повідомлення про пожежу надійшло о 22:48.



На місці задіяно 11 од. пожежної техніки та 63 чол. особового складу.









Нагадаємо, пізно ввечері вчора, 20 березня, у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів.

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