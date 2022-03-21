Внаслідок обстрілів у Киві – четверо загиблих, рятувальники продовжують гасити пожежі (ФОТО, ВІДЕО)
Внаслідок ворожого обстрілу столиці 20 березня сталось загорання на парковці та у торговому центрі, на місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована.
Про це повідомило ГУ ДСНС у Києві.
"Загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру", - йдеться в повідомленні.
Станом на 2:18 пожежу локалізовано на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація триває.
Повідомлення про пожежу надійшло о 22:48.
На місці задіяно 11 од. пожежної техніки та 63 чол. особового складу.
- Нагадаємо, пізно ввечері вчора, 20 березня, у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів.
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