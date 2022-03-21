У Києві через обстріли окупантів пошкоджено понад 70 житлових будинків
З початку повномасштабного вторгнення Росії у столиці внаслідок обстрілів пошкоджено понад 70 житлових будинків
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Будівлі мають різні ступені пошкоджень: там, де руйнування критичні, мешканців відселили, де незначні – комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення: плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо", - йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби, комунальні підприємства, що мають відповідну техніку, регулярно вивозять габаритні уламки від вибухів. Також служби відновлюють комунікації та послуги, щоб люди повертались у свої оселі в тих будинках, які придатні для проживання.
- Нагадаємо, у Києві від початку російського вторгнення 228 людей загинуло, 912 отримали поранення.
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