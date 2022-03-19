У Києві від початку російського вторгнення 228 людей загинуло, 912 отримали поранення, - голова Київської ВЦА

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військово-цивільної адміністрації, інформує Еспресо.TV.

"Наші сили Протиповітряної оборони у постійній бойовій готовності та готові цілодобово знищувати повітряні цілі противника в небі над Києвом. Але варто сказати, що вперше за ці дні столицю не обстріляли рашистські загарбники", - йдеться у повідомленні.

Загалом у Києві від початку вторгнення російські війська пошкодили: 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл, 4 дитячі садочки, у 57 домах пошкоджені фасади, балкони та вікна. Загинуло 228 людей, з них 4 дитини, 912 осіб отримали поранення, у тому числі 16 дітей.

Та є й хороші новини. Київ продовжує жити. Повертаються до роботи підприємства малого та середнього бізнесу. У деяких спокійних районах столиці запрацювали кавʼярні.

Нагадаємо, сьогодні під Києвом зі "Стінгера" збили російський бойовий вертоліт К-52.

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