У Києві від початку російського вторгнення 228 людей загинуло, 912 отримали поранення, - голова Київської ВЦА
Сьогодні, 19 березня, перший день від початку повномасштабного вторгнення, коли у столиці не було вибухів
Про це повідомляє пресслужба Київської міської військово-цивільної адміністрації, інформує Еспресо.TV.
"Наші сили Протиповітряної оборони у постійній бойовій готовності та готові цілодобово знищувати повітряні цілі противника в небі над Києвом. Але варто сказати, що вперше за ці дні столицю не обстріляли рашистські загарбники", - йдеться у повідомленні.
Загалом у Києві від початку вторгнення російські війська пошкодили: 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл, 4 дитячі садочки, у 57 домах пошкоджені фасади, балкони та вікна. Загинуло 228 людей, з них 4 дитини, 912 осіб отримали поранення, у тому числі 16 дітей.
Та є й хороші новини. Київ продовжує жити. Повертаються до роботи підприємства малого та середнього бізнесу. У деяких спокійних районах столиці запрацювали кавʼярні.
- Нагадаємо, сьогодні під Києвом зі "Стінгера" збили російський бойовий вертоліт К-52.
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