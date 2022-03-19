Під Києвом зі "Стінгера" збили російський бойовий вертоліт К-52
У Бучанському районі Київської області підрозділами української ППО збито бойовий вертоліт РФ К-52
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram.
"Мінус ще один ворожий "Алігатор". Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер", - написав він.
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