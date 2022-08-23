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Головна війна з Росією "Харків не буде містом зруйнованих районів і ніколи не підкориться нечисті": Зеленський запевнив, що зробить все для звільнення усієї області

"Харків не буде містом зруйнованих районів і ніколи не підкориться нечисті": Зеленський запевнив, що зробить все для звільнення усієї області

23 серпня, 2022 вiвторок
22:36
війна з Росією Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до харків'ян і запевнив, що він зробить усе моживе для того, щоб звільнити всю Харківщину

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 23 серпня.

"Обов’язково сьогодні хочу звернутися окремо до нашого Харкова та всіх харків’ян. Ви – героїчні люди, героїчне місто. Горде місто. Місто з почуттям власної гідності! - сказав він.

Також він заявив, що хоч Харків пережив багато жорстокості - місто не буде підкореним.

"Зараз нашому Харкову не до свята. Так, Харків пережив багато несправедливості й жорстокості. Але Харків ніколи не буде містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів. Харків ніколи не підкориться цій нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет", - прокоментував Зеленський.

Окрім цього, президент заявив, що знайде спосіб гарантувати безпеку Харкову та зробить все для того, щоб відновити місто.

"Ми обов’язково звільнимо всю Харківщину. Ми знайдемо спосіб гарантувати безпеку нашому Харкову. І ми зробимо все, щоб відновити місто. Я обіцяю", - запевнив він.

  • З 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня у Харкові та Харківській області триватиме комендантська година.
  • Близько 6 години ранку 23 серпня російські загарбники влучили в приватний будинок у Харкові. В області внаслідок обстрілів горіли лісосмуги, є постраждалі.

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