Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Обстріли Харкова та Харківщини тривають. Сьогодні близько 6 ранку ворог обстріляв Київський район Харкова. Зафіксовано влучання в приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рашисти приблизно о тій же годині завдали удар по с. Коробочкине Чугуївського району. Там сталася пожежа. Дані про постраждалих уточнюють.

22 серпня близько 21:30 окупанти випустили три ракети по с. Стара Гнилиця Чугуївського району. Внаслідок цього пошкоджені теплиці, сталася пожежа.

"Близько 4:40 ранку в Новобаварському районі сталася масштабна пожежа в будівлі промислового підприємства. Близько 6:30 пожежа локалізована. Постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються", - додав Синєгубов.

Також рашисти обстрілювали Ізюмського району. Там зафіксовані пошкодження цивільного підприємства, пожежі за межами населених пунктів - горіли лісосмуги та трава.

Минулої доби поранення отримали два мирні жителі. В Чугуївському районі поранена 71-річна жінка, в Ізюмському - 58-річний чоловік.

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