Окупанти обстріляли Харків, є влучання в приватний будинок
Російські загарбники влучили в приватний будинок у Харкові. А області внаслідок обстрілів горіли лісосмуги, є постраждалі
Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Обстріли Харкова та Харківщини тривають. Сьогодні близько 6 ранку ворог обстріляв Київський район Харкова. Зафіксовано влучання в приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Крім того, рашисти приблизно о тій же годині завдали удар по с. Коробочкине Чугуївського району. Там сталася пожежа. Дані про постраждалих уточнюють.
22 серпня близько 21:30 окупанти випустили три ракети по с. Стара Гнилиця Чугуївського району. Внаслідок цього пошкоджені теплиці, сталася пожежа.
"Близько 4:40 ранку в Новобаварському районі сталася масштабна пожежа в будівлі промислового підприємства. Близько 6:30 пожежа локалізована. Постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються", - додав Синєгубов.
Також рашисти обстрілювали Ізюмського району. Там зафіксовані пошкодження цивільного підприємства, пожежі за межами населених пунктів - горіли лісосмуги та трава.
Минулої доби поранення отримали два мирні жителі. В Чугуївському районі поранена 71-річна жінка, в Ізюмському - 58-річний чоловік.
- 15 серпня окупанти обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова із реактивних систем залпового вогню "Град". Обласна прокуратура повідомила про загибель 75-річної жінки унаслідок обстрілу та поранення ще шістьох людей. Ввечері 15 серпня росіяни обстріляли Харків із артилерії.
- 16 серпня російські окупанти знову завдали ударів по Харкову.
- Уранці 17 серпня рашисти із Бєлгорода випустили в сторону Харкова щонайменше 5 ракет. Одна із них влучила у Слобідський район міста. Ввечері 17 серпня загарбники вдарили по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.
- Станом на 17:28 четверга, 18 серпня, кількість загиблих унаслідок обстрілів Харкова зросла до 17 людей, серед них 13-річний підліток. 42 мирних жителі були поранені.
- Уранці 19 серпня російські загарбники обстріляли три райони Харкова, внаслідок чого загинула 52-річна жінка.
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- Віцепрем'єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила, що з окупованої території Харківської області вдалося евакуювати 825 людей.
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- З 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня у Харкові та Харківській області триватиме комендантська година.
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