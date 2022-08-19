Про це інформує в телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.

"О 05:44 ранковий обстріл Харкова. Під ударами Київський район міста, Основ'янський та Немишлянський", - пише Терехов.

Рашисти влучили у житлову будівлю, там, попередньо, одна людина постраждала.

Крім того, внаслідок обстрілів окупантів виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.

15 серпня окупанти обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова із реактивних систем залпового вогню "Град". Обласна прокуратура повідомила про загибель 75-річної жінки унаслідок обстрілу та поранення ще шістьох людей. Ввечері 15 серпня росіяни обстріляли Харків із артилерії.

16 серпня російські окупанти знову завдали ударів по Харкову.

Уранці 17 серпня рашисти із Бєлгорода випустили в сторону Харкова щонайменше 5 ракет. Одна із них влучила у Слобідський район міста. Ввечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.

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