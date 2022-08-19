Окупанти обстріляли три райони Харкова: влучили у будинок й об'єкт інфраструктури, є постраждалий
Уранці 19 серпня російські загарбники обстріляли три райони Харкова. Відомо, що на об'єкті інфраструктури сьалося займання, є влучання у будинок, там постраждала одна людина
Про це інформує в телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.
"О 05:44 ранковий обстріл Харкова. Під ударами Київський район міста, Основ'янський та Немишлянський", - пише Терехов.
Рашисти влучили у житлову будівлю, там, попередньо, одна людина постраждала.
Крім того, внаслідок обстрілів окупантів виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.
- 15 серпня окупанти обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова із реактивних систем залпового вогню "Град". Обласна прокуратура повідомила про загибель 75-річної жінки унаслідок обстрілу та поранення ще шістьох людей. Ввечері 15 серпня росіяни обстріляли Харків із артилерії.
- 16 серпня російські окупанти знову завдали ударів по Харкову.
- Уранці 17 серпня рашисти із Бєлгорода випустили в сторону Харкова щонайменше 5 ракет. Одна із них влучила у Слобідський район міста. Ввечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.
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