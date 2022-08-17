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Окупанти вдарили по Слобідському району Харкова

17 серпня, 2022 середа
09:17
війна з Росією

Уранці 17 серпня рашисти із Бєлгорода випустили в сторону Харкова щонайменше 5 ракет. Одна із них влучила у Слобідський район міста

Про це інформує в телеграмі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 5 ранку Штаб оборони зафіксував запуск більш як 5 ракет із Бєлгорода. Одна з ракет вдарила в межах Слобідського району Харкова", - йдеться в повідомленні.

Учора, 16 серпня, рашисти кілька разів обстрілювали Салтівський район Харкова із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені багатоповерхівки та критична транспортна інфраструктура. Постраждалих немає.

В області окупанти завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Богодухівському районах.

Після дев'ятої години вечора в Чугуївському районі внаслідок обстрілу горіли гаражі та техніка фермерського господарства. А ближче до опівночі гараж та автівки зайнялися від снарядів у Золочівській громаді. Також пошкоджені будинки.

"Попередньо вдень у Золочеві окупанти артобстрілом влучали по території ліцею, пошкодили футбольний майданчик, зруйнували один житловий будинок, два - пошкодили", - пише Синєгубов.

Повідомляється, що у Золочеві з вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка, його стан - середній.

В Ізюмському районі внаслідок російських ударів пошкоджена критична інфраструктура, зайнялася трава.

"На лінії зіткнення тривають інтенсивні бойові дії. Ворог намагається наступати неподалік Леб’яжого та Базаліївки. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч, завдають окупантам втрат. Бої на цій дільниці тривають. В районі Леб'яжого окупанти дистанційно мінують місцевість", - додав очільник області.

  • 15 серпня окупанти обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова із реактивних систем залпового вогню "Град". Обласна прокуратура повідомила про загибель 75-річної жінки унаслідок обстрілу та поранення ще шістьох людей.
  • Ввечері 15 серпня росіяни обстріляли Харків із артилерії.
  •  16 серпня, російські окупанти завдали ударів по Харкову.

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Харків
окупанти
Харківщина
ракетний удар
Олег Синєгубов
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