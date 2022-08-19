У Харкові оголосили 19 серпня днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів
Сьогодні, 19 серпня у Харкові оголосили день жалоби за загиблими, внаслідок війни, містянами
Про це інформує в телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.
"Сьогодні у Харкові – день жалоби. Думаю, було б правильним сьогодні згадати всіх, чиї життя забрала війна, всіх, хто загинув у стінах свого будинку, на вулицях рідного міста, на полі бою", - написав Терехов.
Мер Харкова наголосив, що 17 серпня та ранок 18 серпня стали одними з найважчих для міста з початку повномасштабної війни: "Загинули люди, багато поранених, зокрема – діти".
"Заплативши страшну ціну, ми станемо сильнішими, а ворожі ракети стануть купою іржі, яка роз'їсть своїх творців", - додав міський голова.
- 15 серпня окупанти обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова із реактивних систем залпового вогню "Град". Обласна прокуратура повідомила про загибель 75-річної жінки унаслідок обстрілу та поранення ще шістьох людей. Ввечері 15 серпня росіяни обстріляли Харків із артилерії.
- 16 серпня російські окупанти знову завдали ударів по Харкову.
- Уранці 17 серпня рашисти із Бєлгорода випустили в сторону Харкова щонайменше 5 ракет. Одна із них влучила у Слобідський район міста. Ввечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.
- Станом на 17:28 18 серпня стало відомо, що кількість загиблих унаслідок обстрілів Харкова зросла до 17 людей, серед них 13-річний підліток. Також 42 мирних жителі поранені.
- Уранці 19 серпня російські загарбники обстріляли три райони Харкова. Відомо, що на об'єкті інфраструктури сталося займання, є влучання у будинок, там постраждала одна людина.
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