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У Харкові оголосили 19 серпня днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів

19 серпня, 2022 п'ятниця
07:51
Суспільство Харків, 18 серпня

Сьогодні, 19 серпня у Харкові оголосили день жалоби за загиблими, внаслідок війни, містянами

Про це інформує в телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.

"Сьогодні у Харкові – день жалоби. Думаю, було б правильним сьогодні згадати всіх, чиї життя забрала війна, всіх, хто загинув у стінах свого будинку, на вулицях рідного міста, на полі бою", - написав Терехов.

Мер Харкова наголосив, що 17 серпня та ранок 18 серпня стали одними з найважчих для міста з початку повномасштабної війни: "Загинули люди, багато поранених, зокрема – діти".

"Заплативши страшну ціну, ми станемо сильнішими, а ворожі ракети стануть купою іржі, яка роз'їсть своїх творців", - додав міський голова.

  • 15 серпня окупанти обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова із реактивних систем залпового вогню "Град". Обласна прокуратура повідомила про загибель 75-річної жінки унаслідок обстрілу та поранення ще шістьох людей. Ввечері 15 серпня росіяни обстріляли Харків із артилерії.
  • 16 серпня російські окупанти знову завдали ударів по Харкову.
  • Уранці 17 серпня рашисти із Бєлгорода випустили в сторону Харкова щонайменше 5 ракет. Одна із них влучила у Слобідський район міста. Ввечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.
  • Станом на 17:28 18 серпня стало відомо, що кількість загиблих унаслідок обстрілів Харкова зросла до 17 людей, серед них 13-річний підліток. Також 42 мирних жителі поранені.
  • Уранці 19 серпня російські загарбники обстріляли три райони Харкова. Відомо, що на об'єкті інфраструктури сталося займання, є влучання у будинок, там постраждала одна людина.

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Харків
війна з Росією
Харківщина
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