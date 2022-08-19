Про це інформує в телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.

"Сьогодні у Харкові – день жалоби. Думаю, було б правильним сьогодні згадати всіх, чиї життя забрала війна, всіх, хто загинув у стінах свого будинку, на вулицях рідного міста, на полі бою", - написав Терехов.

Мер Харкова наголосив, що 17 серпня та ранок 18 серпня стали одними з найважчих для міста з початку повномасштабної війни: "Загинули люди, багато поранених, зокрема – діти".

"Заплативши страшну ціну, ми станемо сильнішими, а ворожі ракети стануть купою іржі, яка роз'їсть своїх творців", - додав міський голова.

15 серпня окупанти обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова із реактивних систем залпового вогню "Град". Обласна прокуратура повідомила про загибель 75-річної жінки унаслідок обстрілу та поранення ще шістьох людей. Ввечері 15 серпня росіяни обстріляли Харків із артилерії.

16 серпня російські окупанти знову завдали ударів по Харкову.

Уранці 17 серпня рашисти із Бєлгорода випустили в сторону Харкова щонайменше 5 ракет. Одна із них влучила у Слобідський район міста. Ввечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.

Станом на 17:28 18 серпня стало відомо, що кількість загиблих унаслідок обстрілів Харкова зросла до 17 людей, серед них 13-річний підліток. Також 42 мирних жителі поранені.

Уранці 19 серпня російські загарбники обстріляли три райони Харкова. Відомо, що на об'єкті інфраструктури сталося займання, є влучання у будинок, там постраждала одна людина.

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