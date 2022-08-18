Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа.", - сказав він.

Наслідки обстрілу уточнюються.

За попередньою інформацією, травмувались 2 людей, серед них дитина.

"Унаслідок влучань є кілька пожеж, наразі відомо про 2 постраждалих, серед них є дитина. Усі профільні служби працюють на місцях", - повідомив очільник області.

Ввечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.

О 00:58 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 7 загиблих і 16 поранених унаслідок обстрілу. Очільник області наголосив, що поруч не було жодного військового об'єкту.

Дмитро Кулеба закликав надати Україні максимальну військову допомогу після удару РФ по Харкову.

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