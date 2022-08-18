Вранці росіяни завдали ракетних ударів по Харкову
Щонайменше двоє людей, серед яких дитина, отримали поранення внаслідок атаки РФ на Харків вранці 18 серпня
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа.", - сказав він.
Наслідки обстрілу уточнюються.
За попередньою інформацією, травмувались 2 людей, серед них дитина.
"Унаслідок влучань є кілька пожеж, наразі відомо про 2 постраждалих, серед них є дитина. Усі профільні служби працюють на місцях", - повідомив очільник області.
- Ввечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.
- О 00:58 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 7 загиблих і 16 поранених унаслідок обстрілу. Очільник області наголосив, що поруч не було жодного військового об'єкту.
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