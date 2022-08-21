Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 00:05.

У цей же час жителі Харкова повідомили, що чують потужні вибухи.

Станом на 00:45 тривога триває і досі. Офіційних коментарів поки немає.

З 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня у Харкові та Харківській області триватиме комендантська година.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb