У Харкові прогриміли вибухи
У ніч з 20 на 21 серпня у Харкові прогриміли вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 00:05.
У цей же час жителі Харкова повідомили, що чують потужні вибухи.
Станом на 00:45 тривога триває і досі. Офіційних коментарів поки немає.
- З 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня у Харкові та Харківській області триватиме комендантська година.
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