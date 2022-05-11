Харків розірвав побратимство з російськими містами

Про це повідомляє Харківська міська рада.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, у Харкова не може бути братів серед російсбких міст.

"Ще в перші дні війни я дав доручення прибрати з сайту міськради усі російські міста-партнери Харкова. Тому що не можуть у нас бути побратимські стосунки з людьми, які вбивають українців та знищують нашу Батьківщину", – говорить Терехов.

Рішення прийняли одноголосно під час сесії міськради.

За словами Зеленського, Збройні сили України поступово звільняють Харківську область.

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