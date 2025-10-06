Відданість професії: як команда "Аптеки 9-1-1" щодня рятує життя на Харківщині

“Аптека 9-1-1” долучилися до державної ініціативи та першою запустила мобільні аптечні пункти на Харківщині. Уже понад два роки вони щодня курсують прифронтовим регіоном, доставляючи необхідні ліки у віддалені селища. Чим ближче до лінії зіткнення, тим складнішою стає ця місія: фармацевти їдуть у бронежилетах і касках, долаючи бездоріжжя і заміновані шляхи, аби привезти людям найважливіше — здоров’я та надію.

"Люди нас чекають, дякують за наш приїзд та роботу. Дуже багато сіл залишилися без нічого. Ми не можемо їх підвести", — каже завідувачка МАП "Аптека 9-1-1" Зінаїда Чунту, яка має понад 30 років досвіду у фармації. Її професіоналізм та спокій допомагають команді триматися навіть у моменти постійних обстрілів.

Молодий фармацевт Олег Комісаренко зізнається, що часто людям потрібні не лише ліки, а й добре слово.

"Мешканці прифронтових громад живуть у постійному стресі. Я намагаюся підтримати їх жартом чи посмішкою. Навіть маленька крапля позитиву може додати людині сил усе це витримати", — ділиться фармацевт МАП Олег Комісаренко.

Мобільний аптечний пункт — це справжня "аптека на колесах". Тут є все необхідне, щоб люди навіть у найвіддаленіших селах отримували життєво важливі ліки: від холодильників для зберігання препаратів до Starlink.

“Інтернет — необхідний, адже завдяки йому можна отримати ліки за державною програмою "Доступні ліки". Частину препаратів держава компенсує повністю, за інші — пацієнти сплачують лише частину вартості. Це зручно і допомагає заощаджувати”, — коментує Олег Комісаренко.

Окрім цього, "Аптека 9-1-1" системно допомагає дітям у прифронтових громадах та дитячим будинкам.

Лише за перші півроку 2025 року компанія забезпечила підтримку понад 3500 юним українцям у 10 регіонах України.

Фармацевти "Аптеки 9-1-1" доводять, що навіть у найтемніші часи щиросердність і відданість професії залишаються незмінними цінностями. Це люди, які разом із ліками привозять у прифронтові села віру й надію у майбутнє.

