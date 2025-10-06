Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Харківщина Відданість професії: як команда "Аптеки 9-1-1" щодня рятує життя на Харківщині
Партнерський матеріал

Відданість професії: як команда "Аптеки 9-1-1" щодня рятує життя на Харківщині

6 жовтня, 2025 понедiлок
12:03
Харківщина

У прифронтових селах Харківщини люди чекають не лише на гуманітарну допомогу, а й на мобільний аптечний пункт від "Аптеки 9-1-1". Адже в Україні сотні тисяч сіл залишилися без аптек і медичної допомоги.

Зміст

Аптека 9-1-1

“Аптека 9-1-1” долучилися до державної ініціативи та першою запустила мобільні аптечні пункти на Харківщині. Уже понад два роки вони щодня курсують прифронтовим регіоном, доставляючи необхідні ліки у віддалені селища. Чим ближче до лінії зіткнення, тим складнішою стає ця місія: фармацевти їдуть у бронежилетах і касках, долаючи бездоріжжя і заміновані шляхи, аби привезти людям найважливіше — здоров’я та надію.

"Люди нас чекають, дякують за наш приїзд та роботу. Дуже багато сіл залишилися без нічого. Ми не можемо їх підвести", — каже завідувачка МАП "Аптека 9-1-1" Зінаїда Чунту, яка має понад 30 років досвіду у фармації. Її професіоналізм та спокій допомагають команді триматися навіть у моменти постійних обстрілів.

Аптека 9-1-1

Молодий фармацевт Олег Комісаренко зізнається, що часто людям потрібні не лише ліки, а й добре слово.

"Мешканці прифронтових громад живуть у постійному стресі. Я намагаюся підтримати їх жартом чи посмішкою. Навіть маленька крапля позитиву може додати людині сил усе це витримати", — ділиться фармацевт МАП Олег Комісаренко.

Мобільний аптечний пункт — це справжня "аптека на колесах". Тут є все необхідне, щоб люди навіть у найвіддаленіших селах отримували життєво важливі ліки: від холодильників для зберігання препаратів до Starlink.

“Інтернет — необхідний, адже завдяки йому можна отримати ліки за державною програмою "Доступні ліки". Частину препаратів держава компенсує повністю, за інші — пацієнти сплачують лише частину вартості. Це зручно і допомагає заощаджувати”, — коментує Олег Комісаренко.

Аптека 9-1-1

Окрім цього, "Аптека 9-1-1" системно допомагає дітям у прифронтових громадах та дитячим будинкам.

Лише за перші півроку 2025 року компанія забезпечила підтримку понад 3500 юним українцям у 10 регіонах України.

Фармацевти "Аптеки 9-1-1" доводять, що навіть у найтемніші часи щиросердність і відданість професії залишаються незмінними цінностями. Це люди, які разом із ліками привозять у прифронтові села віру й надію у майбутнє. 
 

  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 жовтня
12:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії стабільно високе, через атаки РФ є знеструмлення: стан енергосистеми 6 жовтня
12:03
Що відбувається на ЗАЕС
12:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
"Під час війни ми маємо робити і на своєму місці, і в плюс": актор Гнатковський про свою волонтерську діяльність
11:56
Володимир Зеленський
Україна готує нові санкції проти компаній у США та Європі, які допомагають Росії та її війні, - Зеленський
11:50
Ексклюзив
Андрей Бабіш
Не є очевидним: дипломат Коваль щодо призначення Бабіша прем'єр-міністром Чехії після парламентських виборів
11:10
Україна та Молдова мають спільний і синхронний шлях до членства в ЄС, - Сибіга
10:54
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Перебої з електрикою цієї зими можуть бути, але блекаут навряд чи загрожує, - експерт з енергоефективності Павлюк
10:48
Фрідріх Мерц
Мерц припустив, що Росія причетна до дронів, які фіксували над Німеччиною
10:25
дрон, безпілотник ЗСУ
Міноборони РФ заявило, що вночі українська армія атакувала Росію 251 БПЛА
10:13
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 6 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:04
Ексклюзив
Грузія, протести
У Грузії готові виходити на протести протягом тижнів і місяців, скільки знадобиться для досягнення мети, - міжнародник Іналішвілі
10:02
OPINION
Чи може Європа уникнути війни з Російською Федерацією?
09:58
Оновлено
В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці вибухи, на АЗС відсутній бензин
09:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Зеленський добивається другого президентського терміну і тисячі кубинських найманців воюють в Україні. Акценти світових ЗМІ 6 жовтня
09:50
молодіжна збірна України, Україна U20
Україна дізналась суперника в 1/8 фіналу молодіжного ЧС з футболу
09:43
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
Під атаку потрапила ТЕЦ у Брянській області, Білгород залишився без води і світла
09:38
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
Крим - вікно знищення російських комплексів ППО, - Лакійчук
09:22
OpenAI
OpenAI співпрацюватиме з власниками авторських прав і блокуватиме персонажів у разі скарги
08:28
Ексклюзив
Це невипадковість: генерал Романенко щодо розвідувальних супутників Китаю над Львовом під час атаки 5 жовтня
08:13
Інфографіка
Дмитро Різник, Шахтар, УПЛ
УПЛ: який вигляд має таблиця після розгромної поразки "Шахтаря" проти ЛНЗ
08:03
OPINION
Атака на Львів. Чому б не використати Литовсько-польсько-українську бригаду
08:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Гнатковський: Українець - це інформаційна гігієна, вироблення смаку, почуття власної гідності та інтелектуальний розвиток
07:46
втрати росіян
За добу Росія втратила 1090 окупантів, 5 танків і 18 артсистем
07:30
Аналітика
Міста тонуть, а впливові політики заперечують зміни: чому кліматичний скептицизм небезпечний. Пояснюємо
06:26
У Росії низка аеропортів зупинила роботу для "гарантування безпеки"
05:51
У Сирії завершилися перші після падіння режиму Асада вибори
05:28
барельєф Сталіна у метро Москви
Кремль реабілітує сталінські репресії, а інформацію з архівів про їхніх жертв визнає загрозою нацбезпеці, - розвідка
01:52
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
01:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: у Харкові пролунали вибухи, є постраждалі
01:08
Юрій Касьянов
Касьянов каже, що розформовують його роту дронарів-прикордонників, які б'ють вглиб РФ. Бровді запрошує їх до СБС
00:41
Київ, Майдан Незалежності
У центрі Києва 6 жовтня обмежуватимуть рух транспорту: причина
2025, неділя
5 жовтня
23:22
Єгипет
Ізраїль та ХАМАС 6 жовтня проведуть перемовини у Єгипті стосовно мирного плану Трампа по Газі, - Bloomberg
23:04
Іван Тимочко
Тимочко: найточніша та найповніша інформація про військовозобов'язаних є у Реєстрі виборців, вона здатна допомогти ТЦК
22:41
Ексклюзив
Молдова
Ідентичність просто втрачається, нас лишилося 118 тисяч, - Нацконгрес українців Молдови
22:24
Оновлено
За добу на фронті зафіксували 192 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:08
Непал
Сильні зливи та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 47 людей, є зниклі безвісти
21:21
Ексклюзив
Владислав Фарапонов
Шатдаун у США може стати нетривалим, - американіст Фарапонов
21:19
У Вінниці чоловік влаштував стрілянину поблизу торгового центру, зловмисника затримали
21:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський з Івано-Франківська отримав звання народного артиста України
Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський
20:29
Еверест
На горі Еверест у Тибеті сотні туристів опинилися у сніговій пастці: частину з них вже вдалося евакуювати
Більше новин
