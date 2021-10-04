Харківщина 5 жовтня може увійти до "червоної" зони карантину, - МОЗ

Про це заявила директорка Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота, передає "Об'єктив".

За її словами, в області перевищені показники виявлення нових випадків, госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.

"Коефіцієнт виявлення перевищений два дні поспіль, і на сьогодні складає 21,4% при критичному 20%. Щодо рівня госпіталізації, при критичному 60% ми маємо сьогодні 68,8%", - сказала вона.

Водночас лікарняні ліжка з киснем заповнені сьогодні на 70,1%, тоді як критичний рівень - 65%.

Якщо ситуація до 5 жовтня не покращиться, то Держкомісія ТЕБ та НС може перевести область в "червону" зону.