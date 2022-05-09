Харківська облрада закликала людей на окупованих територіях не брати участі у російських псевдореферендумах та "виборах"

Про це передає Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу органу.

Звернення було ухвалено одноголосно, його підтримали всі 98 депутатів, які були присутні.

"За наявною інформацією, окупаційні адміністрації мають на меті створити видимість "народного волевиявлення" для легалізації власних окупаційних органів влади. Ми, депутати Харківської обласної ради восьмого скликання, категорично наголошуємо, що уся територія Харківської області була, є та буде невід'ємною частиною нашої єдиної держави - України", - йдеться у зверненні.

У облраді закликають жителів окупованих територій ігнорувати псевдореферендуми та/або вибори, організовані росіянами.

"Ми упевнено стверджуємо, що ні такі псевдореферендуми, ні будь-які "вибори" не підтримуються керівництвом Харківської області та корпусом обласної ради, а також іншими законно обраними органами влади нашої держави. Також наголошуємо, що нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації є незаконними, нікчемними, не створюють жодних правових наслідків", - зазначено у зверненні.

Його автори висловлюють підтримку жителям тимчасово окупованих територій.

"Кожного дня наша держава та наші воїни наближають звільнення від окупантів міста і села, що загарбав ворог. Ми віримо у нашу Перемогу та єдину неподільну Україну! Харківщина – це Україна. Україна суверенна та єдина", - йдеться у зверненні.