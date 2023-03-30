"Харківський контрнаступ. Земля": в ефірі Еспресо
1 квітня о 12:10 на телеканалі Еспресо вийде третя стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі"
Харківська наступальна операція ― шедевр стратегічного рівня: в її результаті вдалось відвоювати 8500 квадратних кілометрів української землі, а це ― близько 400 населених пунктів та 150 тисяч українців.
У фільмі розповідається, що саме дало змогу Силам оборони України провести історичний, блискавичний та досі найуспішніший контрнаступ за весь період російсько-української війни і яку роль у ньому відіграла українська воєнна розвідка.
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