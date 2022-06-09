Харківський університет посів найвищу позицію серед українських вишів у міжнародному рейтингу

Про це інформують на сайті Міністерства освіти і науки України.

До рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings увійшли:

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (541-550 позиція);

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (651-700);

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (651-700);

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (701-750);

Національний університет "Львівська політехніка" (801-1000);

Сумський державний університет (801-1000);

Львівський національний університет імені Івана Франка (1001-1200);

Харківський національний університет радіоелектроніки (1001-1200);

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (1001-1200);

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1001-1200);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201-1400).

Довідково. QS World University Rankings – глобальне дослідження та створений на його основі рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення за показником досягнень у галузі освіти та науки, що був започаткований у 2004 році.

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