Харків'ян просять утриматися від прогулянок у Саржиному Яру, лісах і парках через ризик натрапити на міну чи розтяжку
Обласна військова адміністрація просить мешканців Харкова утриматися від прогулянках у лісах і парках через ризик підірватися на нерозірваних боєприпасах
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.
"Закликаю харків'ян утриматися від прогулянок у Саржиному Яру, де все ще є велика кількість нерозірваних боєприпасів та можуть бути встановлені диверсійно-розвідувальними групами розтяжки. Зараз там працюють вибухотехніки", – написав він.
Він також підкреслив, що варто оминати парки та лісові зони, узбічча доріг та місць, що перебували під обстрілами.
За словами Синєгубова, у Харкові минулої доби 17 травня було тихо, без обстрілів. Проте ворог гатив по Харківщині.
"Однак протягом доби російські окупанти обстрілювали Печеніги, Чугуївського району. Поранений 73-річний чоловік, ушкодження легкі. Також поранений 42-річний чоловік у селі Циркуни", – вказав голова ОВА.
Крім того, 17 травня зранку окупанти інтенсивно обстріляли Мерефу, пошкоджені понад 30 будинків, високовольтна лінія, автомобілі громадян. Втім, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, російські окупанти 17 травня вбили ще 7 мирних мешканців Донеччини, 6 людей поранено.
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