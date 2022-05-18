Російські окупанти 17 травня вбили ще 7 мирних мешканців Донеччини, 6 - поранені
17 травня російський агресор вбив сімох мирних мешканців Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 17 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмутському, 2 у Бахмуті, 1 в Авдіївці, 1 у Дробишевому і 1 у Соледарі. Ще 6 людей дістали поранення", - написав Кириленко.
У Бахмуті 9 цивільним, яких поранили на Луганщині, було надано медичну допомогу.
Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
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