Російські окупанти 17 травня вбили ще 7 мирних мешканців Донеччини, 6 - поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 17 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмутському, 2 у Бахмуті, 1 в Авдіївці, 1 у Дробишевому і 1 у Соледарі. Ще 6 людей дістали поранення", - написав Кириленко.

У Бахмуті 9 цивільним, яких поранили на Луганщині, було надано медичну допомогу.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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