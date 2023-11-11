Харлан стала срібною призеркою на першому етапі Кубку світу з фехтування

Про це повідомляє пресслужба Національної федерації фехтування України.

"Шаблістка Ольга Харлан – срібна призерка етапу Кубка світу в Алжирі! Вітаємо з неймовірним початком олімпійського сезону 2023/2024!", - повідомили в Національній федерації.

Після п'яти перемог у турнірній сітці олімпійська чемпіонка поступилася у фіналі француженці Сарі Бальцер.

Скандал на ЧС

27 липня на ЧС у Мілані Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7. Після поєдинку українка відмовилася тиснути суперниці руку. Росіянка, яку допустили до змагань в нейтральному статусі, після поразки влаштувала провокацію. Вона 50 хвилин залишалася на фехтувальній доріжці та наполягала, що за правилами, опонентка повинна потиснути їй руку. Врешті судді зарахували українці перемогу.

В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.

В підсумку українку дискваліфікували за порушення регламенту. FIE призупинила рішення, аби Харлан взяла участь у командних змаганнях, де українки фінішували четвертими. Пізніше федерація також скасувала правило про обов'язкове рукостискання.

Верховна Рада України на засіданні 10 серпня закликала світ засудити незаконну дискваліфікацію фехтувальниці Ольги Харлан, яка не потисла руку росіянці.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.